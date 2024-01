Da Avetrana e Manduria doni per Pediatria del Camberlingo

FRANCAVILLA FONTANA - “Quello che facciamo è una goccia nell’oceano, ma l’oceano senza quella goccia sarebbe più piccolo” Madre Teresa di Calcutta. Iniziava così la presentazione del progetto “Doni in Pediatria”, nel quale si invitava la cittadinanza di Avetrana e Manduria alla donazione di giochi per i piccoli in degenza presso l’ospedale “D. Camberlingo” di Francavilla Fontana.

L’idea è nata in uno dei laboratori della Casa per la Vita “Antonio Minò”, gestita dal Consorzio di Libere Imprese, ove l’obiettivo principale era sensibilizzare il rispetto dei bisogni altrui, soprattutto in stato di necessità. Una vera gara di solidarietà si è tenuta: in pochi giorni sono stati depositati negli appositi contenitori un numero di balocchi superiore a quelli necessari, tanto da garantire la consegna dei doni anche ai futuri piccoli degenti.

I pazienti, nei panni della Befana, hanno portato oltre ai doni, un piccolo momento di conforto e distrazione da ciò che è l’ospedalizzazione. Gli organizzatori ringraziano il direttore del reparto di Pediatria e Neonatologia, dott. De Mitri Biagio per aver accolto la nostra proposta, l’intera Equipe Medica e infermieristica, i titolari dei negozi “Eurocasa”, nelle sedi di Avetrana e Manduria, e il Bazar delle Idee con sede ad Avetrana per aver ospitato i nostri scatoloni solidali.