Sindaci, assessori e dipendenti a lezione di Protezione civile: avviata formazione

BRINDISI - Inaugurata a Brindisi la “scuola” di Protezione Civile per sindaci, assessori e dipendenti. Lo rende noto Maurizio Bruno, presidente del Comitato regionale permanente della Protezione civile (gruppo consiliare Pd). Si articolerà in sei lezioni che si terranno ogni martedì con psicologi, tecnici ed esperti di Protezione Civile.

"Quello che è avvenuto ieri pomeriggio a Brindisi, nel Palazzo della Provincia, è stato per me il coronamento di un progetto a cui ho iniziato a lavorare il giorno stesso della mia nomina a presidente del Comitato regionale permanente di Protezione Civile. Ovvero: la nascita di una “scuola” di Protezione Civile che dia l’opportunità a sindaci, assessori, consiglieri, dipendenti, vigili urbani, di apprendere tutte le conoscenze e gli strumenti necessari a tutelare contro qualsiasi emergenza e per qualsiasi eventi, il proprio territorio e la propria popolazione". Spiega Bruno

"Sindaco negli anni passati lo sono stato io, ed è stato proprio in quegli anni che ho capito quanto sarebbe stato importante per me e per la mia amministrazione, e quindi più utile per la popolazione di Francavilla Fontana, avere conoscenze più approfondite in materia di Protezione Civile. Così, appena nominato presidente del comitato regionale da Michele Emiliano, ho deciso fare per i sindaci del territorio, quello che avrei voluto che fosse fatto per me quando sindaco lo sono stato a mia volta. Quello che ho avuto l’onore di presentare davanti a tantissimi amministratori della nostra provincia, è stato quindi il corso di formazione in Protezione Civile".

"Sei giornate non bastano ovviamente, perché il mondo della Protezione Civile – e lo scopro giorno dopo giorno – richiede tanto di quello studio e di quelle conoscenze che probabilmente non basterebbe un percorso di laurea per dirsi davvero esperti della materia. Però credo che queste giornate insieme saranno comunque utili e preziose non solo per migliorare, ognuno nel nostro piccolo, il proprio rapporto e il proprio ricorso alla Protezione Civile, ma anche per fare rete, per coordinarci, per crescere insieme e garantire a tutti i cittadini della nostra provincia più sicurezza, più tutela e più protezione".

