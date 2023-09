Come mangiare per prevenire le malattie: nuovo job day a Ceglie Messapica

CEGLIE MESSAPICA - Si terrà martedì 3 ottobre il quinto job day di Horizon, il progetto realizzato dal Comune di Ceglie Messapica in collaborazione con l’associazione “Dante Alighieri Ets” e finanziato nell’ambito dell’avviso pubblico regionale Punti cardinali. L’appuntamento è alle ore 9 presso la Med cooking school di Ceglie Messapica. Al centro del dibattito della masterclass di alta formazione la dieta mediterranea come strumento di prevenzione delle malattie e come punto di partenza per orientare verso uno stile di vita sano. Durante l’incontro, in particolare, verrà messa in luce l’importanza dell’utilizzo quotidiano di prodotti genuini e delle risorse del territorio, un approccio capace di valorizzare la produzione tipica regionale e allo stesso tempo di tirare fuori il meglio dalla Dieta Mediterranea riconosciuta Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco.

Ad intervenire saranno diverse figure professionali che contribuiscono alla creazione di valore a livello nazionale ed internazionale: Mino Maggi (membro onorario della World association of chief societies), Ardeta Koci (fondatore e presidente di Food and welfare association-Albania), Angelo Faggiano (vicepresidente della Fondazione dieta mediterranea), Vanessa Santoro (dietista e biologa nutrizionista), Gioacchino Argentiero (imprenditore agricolo e titolare Frantoio Argentiero) e Lorenzo Savese (biotecnologo e biologo marino).

Interverranno, inoltre, Sabina Galoppa e Andrea Lotesoriere, componenti territoriali Arpal Puglia, agenzia regionale politiche attive del lavoro. Coordina l’incontro Nicola Chielli, esperto processi formativi Gruppo Fortis.

Al termine del convegno un coinvolgente cooking show alla scoperta dei tesori pugliesi rielaborati in cucina con freschezza e talento dallo chef Antimo Savese. La Puglia, infatti, è terra universalmente riconosciuta anche per l’attenzione alla Dieta Mediterranea che qui trova la sua perfetta sintesi ed espressione. Una grande biodiversità ne fa territorio vocato per la continua sperimentazione in cucina, nel costante equilibrio fra tradizione e innovazione.

Horizon è un progetto gratuito rivolto ai cittadini, nello specifico ai giovani del territorio, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia e la qualità dei servizi al lavoro attraverso interventi rivolti all’orientamento dei giovani, nella scelta del percorso da intraprendere sulla base delle inclinazioni personali e delle esigenze del territorio. Per tale ragione, tra i partner di progetto figurano anche istituti scolastici del territorio.

Per ulteriori informazioni e per partecipare alle Masterclass di Horizon, è possibile recarsi presso l’Orientation Desk sito in Corso Garibaldi n.35, a Ceglie Messapica, oppure compilare il form all'apposito link (cliccare per accedere direttamente).