Uno studio fa chiarezza: ecco a quale età la gente è più felice

BRINDISI - Una recente ricerca condotta da David Blanchflower, professore del Dartmouth College di Hanover negli Stati Uniti, è arrivata alla conclusione secondo cui la felicità ha la forma di una U. Questo vuol dire che - generalmente - subisce una diminuzione quando si avvicina alla mezza età - addirittura toccando il fondo ai 40 anni - per poi aumentare dopo i 50.

Il ricercatore ha esaminato alcuni dati provenienti da 132 Paesi: tra questi 95 in via di sviluppo e 37 sviluppati. Altri esperti, però, si chiedono se la curva sia un vero fenomeno o un risultato dell’analisi dei dati.

Una recente revisione dello studio appena citato e condotta da David Bartram - professore di Sociologia presso l'Università di Leicester, che ha analizzato esclusivamente i dati relativi ai Paesi europei - suggerisce che la relazione tra età e felicità assume la forma a U solo in alcuni Stati, mentre in altri (quasi metà dei 30 Paesi studiati) il modello è molto diverso.

In particolare la revisione mostra che per molte persone la felicità diminuisce durante la vecchiaia poiché le persone affrontano difficoltà legate all'età, come il peggioramento della salute e il lutto familiare. L'articolo è stato pubblicato sul Cambridge University Press.

Le impressioni di alcuni brindisini

Chiedendo delle impressioni sull'analisi in questione, in centro città, è stato possibile ottenere le seguenti risposte: "Beh penso che l'esito della ricerca sia vero - testimonia un sessantenne, che tiene a precisare - certo, da govani si stava meglio".

"Preferisco la mia età attuale - comunica all'unisono una coppia di ventenni - il futuro è incerto e ci godiamo il momento: obiettivamente non abbiamo grossi problemi al momento. Le incertenze sono tutte correlate al domani".

"Eh, potessi tornare indietro non sarebbe male, ma fortunatamente la vita è stata generosa con me", afferma una donna di mezza età.

"Secondo me, dipende dalle esperienze che ciascuno vive" conferma un trentenne brindisino.

