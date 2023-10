Raccolta occhiali usati: l'iniziativa in diversi Comuni della provincia

OSTUNI - Ottobre è il mese della sensibilizzazione all’importanza della vista e per questo il Lions Club Ostuni Città Bianca ed il Lions Club Ostuni Host hanno deciso, per il quarto anno consecutivo, di unire le forze a favore del Centro italiano Lions per la raccolta degli occhiali usati, che dal 2003 si occupa, tutti i giorni, di raccogliere occhiali usati e di rimetterli a nuovo donandoli a chi ne ha bisogno.

Quella alla quale i Lions Club della città di Ostuni invitano la cittadinanza ad aderire, è un’iniziativa molto semplice e che non rappresenta un costo per chi dona, ma che può aiutare molte persone a recuperare la vista e spesso l’autonomia.

L’organizzazione mondiale per la sanità ha stimato che oltre 120 milioni di persone soffrono di problemi alla vista e che la vista di circa un quarto della popolazione del mondo può essere migliorata attraverso l’uso di lenti correttive, ma in molte zone del mondo, sfortunatamente possedere un paio di occhiali da vista è un lusso quasi impossibile.

Aderire all’iniziativa è molto semplice. Chiunque voglia liberarsi di occhiali da sole o da vista, da lettura per adulti e bambini - in buone condizioni e dotati di lenti anche con gradazione molto alta e molto bassa - può depositarli nei contenitori sponsorizzati Lions ubicati nei tanti punti di raccolta aderenti all’iniziativa. I volontari dei due Clubs Lions al termine della raccolta provvederanno a spedire tutti gli occhiali ancora utilizzabili direttamente al Centro Italiano Lions Raccolta Occhiali Usati, all’interno dei cui laboratori i volontari del Lions Club si occuperanno di mettere a nuovo ogni paio di occhiali, pulendoli ed aggiustandoli se necessario, in modo da prepararli per il loro nuovo proprietario.

Punti di raccolta degli occhiali usati

Ostuni

Farmacia Aurora Dr. Anna Giulia - Viale Pola, 63

Farmacia D'Alò Dottor Raffaele - Largo Bianchieri, 23

Farmacia Dr. Corsa Vito - Via Venezia, 11

Farmacia “In Piazza” - Piazza Libertà, 44

Farmacia Matarrese – Carparelli - Via Padre Serafino Tamborrino, 52

Parafarmacia Dott.ssa Lucia D’Amico - via Oronzo Paolo Orlando 2

Ottica AP di Anna Poggianella - via Pola, 67

Ottica Carrozzo - Piazza Italia, 31

Ottica Glamour - Via Pola, 60

Ottica Nacci - Via Francesco Rodio

Ottica Pomes - Viale Pola, 35

Scuola Media Statale "Barnaba-Bosco" - plesso Barnaba

Scuola Enrico Pessina - Piazza Italia, 11

Casalini

Farmacia Matarrese – Carparelli - via Brindisi,58

Carovigno

Farmacia Lamendola- Via Colacavallo 14

Parafarmacia degli Angeli Dott.ssa Germana Palmisano - Via Foggia, 54

Ottica Lanzillotti - Via Santa Sabina, 220

Ottica Radisi -Via Maria Montessori, 17

Ottica Zizzi-Via Santa Sabina, 355

Mesagne

Ottica Marangio – Via Ugo Granafei, 8

Villa Castelli

Ottica Gasbarro - via Abignente,269