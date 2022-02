Incendio a bordo di un traghetto diretto a Brindisi. Evacuati in 288

Un incendio si è verificato stanotte (venerdì 18 febbraio) a bordo del traghetto Euroferry Olympia della Grimaldi lines, partito da Igoumenitsa e diretto a Brindisi. E’ accaduto al largo della costa settentrionale dell’isola greca di Corfù. Da quanto riportato da Ansa, che cita fonti della Guarda costiera italiana, la nave sarebbe stata completamente evacuata. Non vi sarebbero feriti fra i 237 passeggeri e i 51 membri dell’equipaggio a bordo. Sul posto sono state inviate tre motovedette e tre rimorchiatori della Guardia costiera greca. Le cause dell’incendio non sono ancora note. La compagnia italiana ha riunito la propria unità di crisi.