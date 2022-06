Auto contro scooter sulla rotatoria: due ragazzini in ospedale

SAN PIETRO VERNOTICO - Scooter contro auto sulla rotatoria di via Brindisi a San Pietro Vernotico: due ragazzini sono finiti in ospedale. E' accaduto attorno alle 18 di oggi, domenica 19 giugno. Sul posto si sono recate due ambulanze del 118, gli agenti della Polizia locale e i carabinieri. L'impatto tra l'auto e il mezzo a due ruote è avvenuto proprio sul piccolo rondò posto tra la circonvallazione e via Brindisi.

Entrambi gli occupanti dello scooter, si tratta di due ragazzini di Cellino San Marco, sono finiti rovinosamente per terra, il veicolo si è danneggiato gravemente. Agli agenti della Polizia locale il compito della ricostruzione della dinamica, i carabinieri si sono occupati della gestione della viabilità. Il traffico ha subito rallentamenti.