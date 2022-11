Frontale tra due mezzi sulla provinciale: tre persone in ospedale

CAROVIGNO - Scontro frontale tra due mezzi sulla provinciale 35: tre persone trasportate in ospedale, un codice rosso e due arancioni. E' accaduto poco prima delle quattro del pomeriggio di oggi, mercoledì 16 novembre 2022, sulla strada che da San Vito Dei Normanni conduce a Specchiolla. I due mezzi coinvolti sono una Ford Focus e un Fiorino. Il frontale è avvenuto sul cavalcavia della ferrovia, in territorio di Carovigno.

Infatti, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Carovigno, insieme ai carabinieri della locale stazione. Sul posto anche i vigili del fuoco e il 118. La Ford Focus, condotta da un cittadino di San Vito, viaggiava in direzione Specchiolla. Il Fiorino, in direzione opposta. I due mezzi si sono scontrati. La polizia locale sta ricostruendo in queste ore la dinamica. I tre feriti, tutti uomini, sono stati condotti in ospedale. I veicoli sono stati sequestrati.