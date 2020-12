Scontro sulla provinciale, paura per tre persone

CEGLIE MESSAPICA - Due uomini ed una donna, fortunatamente senza gravi conseguenze ma con traumi commotivi lievi, sono stati coinvolti questo pomeriggio, mercoledì 22 dicembre, intorno alle ore 16 in un'incidente stradale avvenuto sulla provinciale che collega Ceglie Messapica a Villa castelli. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale di Ceglie inetrvenuta sul posto per il rilievi, una Fiat Punto proveniente da Villa Castelli con una a bordo una coppia del luogo, si è scontrata con una Toyota Yaris guidata da un'anziano che usciva dalla sua proprietà privata per raggiungere la città messapica.

Per il forte impatto entrambe le auto hanno invaso la carreggiata opposta. Sul posto per mettere in sicurezza i mezzi e aiutare ad estrarre le persone i vigili del fuoco e tre ambulanze del 118 che hanno condotto gli stessi presso l'ospedale di Francavilla. Nessuno dei coinvolti è in pericolo di vita ma le auto hanno subito non pochi danni. Colonnamenti in entrambe le direzioni ma con traffico ritornato regolare dopo poco.