Auto si ribalta sulla provinciale: due ragazze in codice rosso

CEGLIE MESSAPICA - Sono state trasportate in codice rosso presso l'ospedale di Francavilla Fontana le due persone che viaggiavano a bordo di una Hyundai I10 che, per cause da chiarire, si è ribaltata sulla provinciale 26 che collega Ceglie Messapica a Francavilla Fontana. L'incidente è avvenuto intorno alle 13 di oggi, venerdì 8 ottobre. Dalle prime informazioni, la donna che era al volante pare abbia perso il controllo dell'auto. L'asfalto era viscido a causa della pioggia.

Sul posto oltre ai sanitari del 118 anche la polizia locale di Ceglie, i carabinieri e una squadra di vigili del fuoco che ha messo in sicurezza l'autovettura. Sono in corso gli accertamenti da parte della polizia locale messapica per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Le due ragazze, un'infermiera ed una operatrice socio sanitaria, si stavano recando a lavoro presso la struttura di riabilitazione "San Raffaele". Una è di Oria e l'altra di Francavilla Fontana. Entrambe, nel pomerggio, sono state trasportate poi presso l'ospedale Perrino di Brindisi.

Articolo aggiornato alle 15:30