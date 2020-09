Tamponamento sulla provinciale tra un camion e un'auto: nessun ferito

CEGLIE MESSAPICA - Traffico difficoltoso intorno alle 10 di oggi, mercoledì 30 settembre, per un incidente avvenuto sulla strada provinciale 26 che collega Ceglie Messapica a Francavilla Fontana. Per cause ancora da chiarire, una Renault Megan station wagon, guidata da un'uomo che procedeva in direzione Francavilla, ha tamponato una camion della nettezza urbana intento a svoltare a sinistra per contrada Difesola.

Secondo i primi rilievi, l'auto sarebbe stata in fase di sorpasso. Sarà la polizia locale di Ceglie Messapica, giunta subito sul posto con due pattuglie, a chierire attraverso i rilievi, la dinamica dell'incidente che, fortunatamente, non ha provocato feriti ma disagi alla circolazione in entrambi i sensi di marcia. L'auto è completamente distrutta nella parte anteriore.