Auto contro muretto a secco: spavento per una pensionata

FASANO – Ha perso il controllo del veicolo e si è scontrata con un muretto a secco, abbattendolo in parte. Si sono vissuti momenti di apprensione per una donna di 70 anni alla guida di una Fiat Panda coinvolta in un incidente avvenuto intorno alle ore 12 di oggi (mercoledì 12 agosto), sulla strada provinciale che collega Torre Canne a Savelletri, sul litorale di Fasano, in località Case Bianche.

La donna fortunatamente è uscita pressoché illesa dall'impatto. Un’ambulanza con personale del 118 che staziona a poche decine di metri dal sinistro ha subito prestato soccorso alla malcapitata. La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Locale di Fasano.