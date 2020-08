Auto si ribalta e finisce contro albero: feriti due ragazzi

CAMPO DI MARE - Torna la paura sulla strada provinciale che collega San Pietro Vernotico a Campo di Mare: poco prima delle 4 di oggi, sabato 1 agosto, una Suzuki con due ragazzi di Tuturano a bordo si è ribaltata nelle campagne circostanti. I due, poco meno che ventenni, sono rimasti incastrati nelle lamiere, uno è stato estratto dai vigili del fuoco giunti dal comando provinciale di Brindisi. Non hanno riportato ferite preoccupanti.

La scena che si è presentata agli occhi dei primi soccorritori (si sono fermati a prestare aiuto anche automobilisti) ha fatto temere il peggio: subito dopo un "muro" di fichi d'India che costeggia la carreggiata, c'era un'auto ribaltata e schiacciata nella terra. Si presume che il veicolo abbia fatto un volo di qualche metro prima di fermarsi contro un albero, ridotto a un groviglio di lamiere. L'incidente si è verificato subito dopo una curva in contrada Monache. Procedendo in direzione San Pietro l'auto è finita nel campagne poste sulla sinistra.

Sul posto sono state inviate due ambulanze del 118 giunte dal Punto di primo intervento di San Pietro Vernotico, i sanitari hanno portato i feriti al Pronto soccorso del Perrino: in codice giallo. Possono dirsi miracolati. Dei rilievi tesi alla ricostruzione della dinamica e delle cause se ne sono occupati i carabinieri. I ragazzi sono stati sottoposti ai test per verificare se si erano messi alla guida sotto l'effetto di alcol o droghe.

Per fortuna si è trattato solo di tanta paura per tutti. Vale la pena ricordare che su quella strada troppa gente, tra cui giovani, ha perso la vita e che la prudenza resta l'unica arma per evitare incidenti. Quest'anno un'associazione di giovani ha avviato una campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale realizzando uno spot in cui si invita proprio a essere prudenti "perché il mare sta sempre lì"