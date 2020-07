Auto si ribalta nelle campagne: due persone in ospedale

LATIANO – L’auto è uscita fuori strada e si è ribaltata nelle campagne. Si sono vissuti momenti di apprensione per due persone coinvolte in un incidente che nella tarda mattinata di oggi (mercoledì 29 luglio) si è verificato sulla strada provinciale che collega Latiano a San Vito dei Normanni. I due procedevano a bordo di una Ford C Max. La dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell’ordine. I due feriti, soccorsi da personale del 118, sono stati trasportati in ospedale. Sul posto si sono recati anche i vigili del fuoco.

