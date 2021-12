Scontro fra auto e scooter sulla complanare di Brindisi: un ferito

BRINDISI - Un impatto fra un'auto e una moto si è verificato intorno alle ore 21 di oggi (lunedì 20 dicembre) sulla complanare che collega il rione Sant'Elia al quartiere La Rosa, all'altezza dello svincolo della superstrada per Lecce, nei pressi del PalaPentassuglia.

Una Fiat Punto Bianca, per caue da accertare, è entrata in collisione con uno scooter X-Max condotta da un ragazzo. Questi, sbalzato sull'asfalto, è stato condotto in ospedale da personale del 118. Le sue condizioni, fortunatamente, non arebbero gravi.

A seguito la macchina ha perso il paraurti anteriore, finito sull'asfalto a pochi metri dallo scooter. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Locale di Brindisi.