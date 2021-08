Perde il controllo della moto dopo la curva: giovane in Rianimazione

FASANO - Un 29enne di Putignano (Ba), V.M.P., è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Perrino di Brindisi per le ferite riportate in seguito a un incidente stradale verificatosi la notte scorsa sulla strada provinciale 2 a Fasano. Il giovane era a bordo di una vecchia Yamah quando, all'altezza di una curva, ne ha perso il controllo. Soccorso da personale del 118 è stato portato in codice Rosso al Perrino di Brindisi e ricoverato in prognosi riservata. Sulla ricostruzione della dinamia indagano i carabinieri, il motociclista è risultato positivo all'alcol test.