Scontro tra due auto sulla provinciale: conducenti in ospedale

ORIA - Due persone in ospedale, due auto danneggiate e tanta paura. E' questo il bilancio di un incidente verificatosi nella serata di ieri, mercoledì 16 giugno, alle porte di Oria sulla strada provinciale per Latiano. Sul posto, per la messa in sicurezza dei veicoli, si sono recati i vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana. Le auto coinvolte sono una Ford Focus condotta da un 47enne e una Chevrolt Matiz condotta da un 54enne. Entrambi sono stati portati in ospedale da ambulanze del 118. Dei rilievi se ne sono occupati i carabinieri della stazione di Oria che, come da prassi, hanno disposto anche i test tossicologici per i due conducenti.m

