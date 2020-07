Auto si ribalta sulla superstrada: paura per un giovane

MESAGNE - Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, mercoledì 29 luglio, sulla strada statale 379 che collega Brindisi a Tarando dove una Fiat Multipla si è ribaltata fermandosi al centro della corsia di marcia. Un giovane è stato portato in ospedale da un'ambulabza del 118. Da quanto si apprende le sue condizioni non sono preoccupanti. Sul posto si sono recati gli agenti della Polizia locale di Mesagnge e gli agenti della Polizia stradale. Il traffico è stato bloccato durante le operazioni di soccorso, l'incidente si è verificato sulla corsia in direzione Taranto all'altezza dello svincolo "Mesagne-Ovest".

Da quanto si apprende dopo il ribaltamento si sono verificati altri due incidenti.

