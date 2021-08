Incidente sulla superstrada Brindisi - Lecce, traffico congestionato

SAN PIETRO VERNOTICO - Lunghe code e traffico praticamente bloccato sulla strada statale 613, la superstrada Brindisi-Lecce, a causa di un incidente. E' accaduto nella mattinata di oggi (martedì 24 agosto 2021). Rallentamenti intensi anche sulla San Pietro - Campo di Mare. L'impatto è avvenuto tra San Pietro Vernotico e Torchiarolo. L'autovettura è stata rimossa dal soccorso stradale Tarantini.

Una Opel Antara, per cause ancora in corso di accertamento, è stata protagonista, sola, dell'incidente. Sul posto la polizia stradale di Brindisi per i rilievi e i sanitari del 118. Il guidatore, stando alle prime informazioni, sta bene, è stato portato al Perrino per accertamenti. L'impatto è avvenuto in direzione Lecce. Lunghe code e traffico intenso in seguito alla chiusura di una corsia.