Scontro fra tre auto nel centro abitato: paura per i conducenti

CELLINO SAN MARCO - L'impatto è stato così violento che a un'auto sono scoppiati gli airbag laterali. Per fortuna per i conducenti si è trattato solo di tanta paura, nessuno ha riportato conseguenze preoccupanti. Scontro fra tre auto nel pomeriggio di oggi, sabato 19 dicembre, all'incrocio semaforizzato fra via Amalfi, e via Berlinguer a Cellino San Marco.

Le auto coinvolte sono una Volkswagen Golf, una Opel Corsa e una Volvo V60. Alla Golf sono scoppiati gli airbag, alla guida c'era un giovane di San Pietro Vernotico. La Opel ha riportato danni nella parte anteriore. Meno ingenti i danni alla Volvo. Sul posto sono state inviate alcune ambulanze del 118 che hanno medicato i feriti sul posto.

L'incidente ha provocato grossi rallentamenti per tutta la durata dei rilievi a cura degli agenti della Polizia locale e delle operazioni di rimozione. Le auto sono state prelevate dai carro attrezzi delle ditte Tarantini e Giovane. Gli operai della Tarantini, inoltre si sono occupati anche della pulizia dell'asfalto dai detriti per conto della ditta Sicurezza e Ambiente.

