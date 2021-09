Malore alla guida, auto finisce fuori strada: un uomo perde la vita sotto gli occhi di moglie e nipotini

OSTUNI - Tragedia nella mattinata di oggi, giovedì 1 settembre, sulla strada provinciale 22 che collega Ostuni a Ceglie Messapica: un 65enne è stato colto da malore mentre era alla guida della sua Mercedes. L'auto è andata fuori strada, finendo nelle campagne. Con lui viaggiavano la moglie e due nipotini, tutti illesi. La donna ha immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto si è recata un'ambulanza del 118 ma i sanitari nulla hanno potuto fare per riportarlo in vita. L'auto procedeva in direzione Ostuni, si è reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. Gli agenti della Polizia locale di Ostuni, competenti per territorio, si sono occupati dei rilievi. Il traffico, nel tratto interessato dall'incidente, ha subito rallentamenti.