Coppia morta sulla superstrada: tre persone in ospedale, mezzi sotto sequestro

BRINDISI – Tutti e quattro i mezzi sono stati posti sotto sequestro. La Polizia Stradale è al lavoro per chiarire la dinamica del terribile incidente avvenuto intorno alle ore 10 di oggi (mercoledì 16 novembre) sulla strada statale 379 che collega Brindisi a Bari, direzione nord, all’altezza della riserva marina di Torre Guaceto. Una coppia che viaggiava a bordo di una Peugeot 3008 di colore scuro ha perso la vita. Si tratta del 49enne Antonio Vantaggiato, residente a Castromediano, frazione di Cavallino (Lecce), alla guida della vettura, e della compagna, la coetanea Serena Loprieno, originaria di Martina Franca ma residente a Lecce.

I conducenti degli altri tre veicoli coinvolti nel sinistro sono stati condotti presso l’ospedale Perrino di Brindisi. Si tratta di un 55enne della provincia di Napoli, al volante di una Jeep Compass, e di due camionisti: un 56enne della provincia di Bari e un 31enne originario della Bulgaria. A riportare la peggio è stato il conducente della Jeep, di cui non si conosce la prognosi, ma che fortunatamente non corre pericolo di vita. Ferite lievi, invece, per gli autotrasportatori, già dimessi. Tutti e tre, da prassi, sono stati sottoposti ad alcool e droga test, di cui si attendono gli esiti.

La dinamica, come detto, è ancora in fase di accertamento. Sulla base di quanto emerso finora, uno dei due mezzi pesanti avrebbe tamponato gli altri veicoli in coda, a seguito di un rallentamento scaturito da un incidente, non grave, verificatosi poco prima. La Peugeot e la Jeep, a quanto pare, si trovavano fra i due tir. I primi soccorsi sono stati prestati da alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena. Per la coppia a bordo della Peugeot, ridotta a un groviglio di lamiere, non c’è stato nulla da fare. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, intervenuti con un paio di mezzi, per liberare dall’abitacolo il conducente della Jeep ed affidarlo alle cure dei sanitari del 118, intervenuti con tre ambulanze.

Gli uomini della Polizia stradale, con l’ausilio dei motociclisti della Polizia Locale di Brindisi e del personale dell'Anas, hanno chiuso la carreggiata nord all'altezza dello svincolo per Apani, con deviazione verso la complanare. I rilievi sono andati avanti per ore. Solo alle ore 15.15 la strada è stata liberata dai mezzi incidentati. I cadaveri delle due vittime si trovano adesso presso l’obitorio del cimitero di Brindisi. Da quanto appreso la coppia era diretta a San Giovanni Rotondo.