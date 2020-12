Paura per due giovani in scooter: auto li investe e poi fugge

MESAGNE - E’ caccia al pirata della strada a Mesagne dove nel pomeriggio di oggi, martedì 22 dicembre, un’auto ha investito uno scooter e poi si è dileguata. Gli occupanti, due giovani di San Pancrazio Salentino, sono stati soccorsi dal personale del 118 ma per fortuna le loro condizioni non sono preoccupanti. E’ accaduto in via Murri nella zona artigianale.

Sul posto si sono recate alcune pattuglie della Polizia locale che hanno raccolta la testimonianza delle vittime e di altri automobilisti e avviato le ricerche dell’auto che ha mandato fuori strada i due giovani. Al vaglio i fotogrammi di alcune telecamere installate nella zon