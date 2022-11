Scontro tra pullman di studenti e un'auto: donna estratta dalle lamiere

SAN PIETRO VERNOTICO - E' di una donna ferita il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina (sabato 5 novembre 2022) sulla strada statale 16 che collega il Comune di San Pietro Vernotico a Brindisi. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale di San Pietro, un'auto, una Volkswagen Golf station wagon si è scontrata con un bus della Stp che trasportava alcuni studenti.

Secondo le prime informazioni l'auto avrebbe impattato contro l'autobus (che procedeva in direzione Brindisi) durante una manovra di svolta all'interno di una abitazione, forse anche a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia caduta durante le ore notturne. Entrambi i mezzo sono finiti in un canalone.

La donna alla guida dell'auto, una 60enne, è stata estratta dai vigili del fuoco e consegnata ai sanitari del 118 giunti sul posto che l'hanno trasportata al Perrino in codice giallo. Nessuna conseguenza, invece, nè per l'autista del bus e nè per gli studenti a bordo che sono stati trasferiti in un altro mezzo per raggiungere la scuola. Sul posto, anche, i vigilanti della Mondialpol per il supporto alla viabilità. Rimozione dei mezzi affidato a un carro attrezzi della ditta Tarantini.