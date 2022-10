Brutale aggressione nella zona della movida: in gravi condizioni un 17enne

FRANCAVILLA FONTANA – E’ stato pestato in pieno centro, nel cuore della movida del sabato sera. Un ragazzo di 17 anni residente in provincia di Taranto è la vittima di una violenta aggressione avvenuta intorno alle ore 23.30 in piazza Dante, a Francavilla Fontana, a due passi da Piazza Umberto I. Si tratta di una zona piena di locali. Il ragazzo stava trascorrendo la serata insieme ad altri amici. Per cause da accertare, il malcapitato sarebbe stato colpito con calci e pugni da un gruppetto di almeno altri quattro o cinque giovani. Sarebbe accaduto in un momento in cui gli amici del 17enne si erano defilati.

Numerosi testimoni hanno assistito, attoniti, all’accaduto. Alcuni di loro hanno prestato i primi soccorsi al minorenne, in attesa del personale del 118. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, il ragazzo era cosciente. In un primo momento è stato trasportato presso il Pronto soccorso dell’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana. Da lì, poco dopo, è stato trasportato presso l’ospedale Perrino di Brindisi, dov’è tuttora ricoverato. La prognosi non è ancora nota, ma le condizioni del 17enne sarebbero gravi. Da quanto appreso i medici gli avrebbero diagnosticato una frattura allo zigomo e lesioni in altre parti del corpo.

Ma cosa ha scatenato la brutale aggressione? I carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana al comando del capitano Alessandro Genovese sono al lavoro per sciogliere l’interrogativo. Già nella serata di ieri sono state raccolte alcune testimonianze. Preziose indicazioni potrebbero inoltre arrivare dalle immagini riprese dalle telecamere della zona. Le indagini sono in pieno fermento.