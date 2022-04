Il nuovo questore di Brindisi sarà Annino Gargano, succede a Ferdinando Rossi

BRINDISI - Cambio al vertice: il nuovo questore di Brindisi sarà il 57enne Antonino Gargano. Succede all'attuale questore, Ferdinando Rossi, destinato alla questura di Foggia. Gargano proviene invece da quella di Chieti.

Originario di Amalfi, 57 anni, Gargano è in Polizia dal 1985. Ha frequentato il corso quadriennale di formazione per commissari all'Istituto superiore di polizia di Roma. In passato, ha diretto la squadra Anticrimine del commissariato di Viareggio-Versilia, nonché la squadra mobile della questura di Lucca. Conosce la Puglia: Gargano ha diretto la squadra mobile di Lecce e Bari in particolare nel "contrasto alla criminalità organizzata".

L'attuale questore di Brindisi, Ferdinando Rossi (nella foto sopra), è in carica nel capoluogo adriatico dal 2019. Coetaneo di Gargano, è originario del Salernitano. Al suo insediamento a Brindisi aveva dichiarato: "Sono stato un poliziotto da marciapiede, sempre in strada, vicino ai cittadini perché sono loro i nostri azionisti di riferimento e hanno diritto alla sicurezza, per questo saremo presenti e pronti all'ascolto. Sempre. La porta è e resta aperta a tutti".