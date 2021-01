Crolla il solaio di un capannone: un morto e quattro feriti

SAN MICHELE SALENTINO - Un morto sotto le macerie e quattro feriti, di cui uno grave: è crollato questa mattina (26 gennaio) il solaio di un capannone in costruzione a San Michele Salentino, sito in contrada Ajeni. E' un capannone della concessionaria Autopro. La vittima è il 49enne Franco Mastrovito, di Ostuni. Un altro uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono gravi. Non sarebbero gravi, invece, le condizioni di altri tre operai.

Sul posto i carabinieri della stazione di San Michele Salentino e della compagnia di San Vito dei Normanni, cinque mezzi dei vigili del fuoco, le ambulanze del 118, la Polizia Locale di San Michele Salentino e il personale dello Spesal (Servizio di prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro). Complessivamente hanno operato, nella fase più critica dell'emergenza, circa 20 vigili del fuoco: dalla centrale di Brindisi la prima partenza con Aps, un autosca e l'autogru; una partenza da Ostuni; una partenza da Francavilla Fontana. Le operazioni sono state cordinate dal funzionario di guardia e dal comandante Giulio Capuano.

I lavori, da quanto appreso, consistevano nella gettata di cemento per ristrutturazione e ampliamento del fabbricato adibito a concessionaria auto.

Articolo in aggiornamento

