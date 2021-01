I soccorsi nel capannone a San Michele Salentino

SAN MICHELE SALENTINO - La corsa contro il tempo di vigili del fuoco e personale del 118 per estrarre persone sotto le macerie. Intanto si registra già un morto nel crollo del solaio di un capannone a San Michele Salentino. I feriti sono quattro. La tragedia è avvenuta in contrada Ajeni, nella concessionaria Autopro. E' accaduto oggi (26 gennaio 2021) in mattinata.