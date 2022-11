Tragedia in strada: 19enne ucciso da colpi di arma da fuoco davanti casa

FRANCAVILLA FONTANA - Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 9 novembre, a Francavilla Fontana dove un ragazzo di 19 anni è morto ammazzato da alcuni colpi di arma da fuoco mentre si trovava davanti casa sua, in via Occhibianchi. Sul posto oltre alle ambulanze del 118, i cui sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, i carabinieri della locale compagnia e i colleghi del comando provinciale di Brindisi.

Al momento non è chiaro cosa sia accaduto, al vaglio i fotogrammi di alcune telecamere private. I militari stanno ascoltando alcuni testimoni e perquisendo alcuni locali circostanti.

Articolo aggiornato alle ore 20 (età della vittima)