Guida Michelin Italia 2023, inseriti tre ristoranti del Brindisino

BRINDISI - Con un numero eccezionale di 385 stelle la Guida Michelin 2023 mostra un nuovo record di qualità per la gastronomia in Italia, uno dei campi in cui il Bel Paese eccelle senza indugi. Quest’anno più che mai, ancora tanti giovani chef premiati con le stelle, 20 sotto i 35 anni, e in totale un numero eccezionale di nuove stelle, 40, anche in piccole località di provincia.

Tra le attività gastronomiche "decorate" con una stella Michelin, è opportuno segnalare tre locali della provincia di Brindisi inseriti nell'elenco diffuso dalla medesima guida. Ecco quali sono:

- Due Camini a Savelletri

- Cielo a Ostuni

- Già Sotto l'Arco a Carovigno

Di seguito anche le altre realtà premiate in Puglia.

- Quintessenza a Trani

- Casa Sgarra a Trani

- Angelo Sabatelli a Putignano

- Porta di Basso a Peschici

- Casamatta a Manduria

- Primo Restaurant a Lecce

- Bros' a Lecce

- Pashà a Conversano

Informazioni sulla Guida Michelin

La Guida Michelin è una collezione di pubblicazioni annuali rivolte al turismo e alla gastronomia, edite dall'azienda francese Michelin, e che rappresentano uno dei maggiori riferimenti mondiali per la valutazione della qualità dei ristoranti e alberghi a livello nazionale e internazionale. La selezione degli esercizi viene effettuata in assoluta indipendenza e l'inserimento nella guida è totalmente gratuito.

Il piccolo libro rosso fu originariamente concepito con la modesta intenzione d’incoraggiare gli automobilisti a mettersi in viaggio.

Tutto ebbe inizio in Francia, a Clermont-Ferrand, nel 1889, quando i fratelli André ed Édouard Michelin fondarono l’omonima azienda di pneumatici, motivati da una grande visione per l’industria automobilistica del Paese, in un momento in cui si contavano meno di 3.000 macchine in tutta la nazione.

Per aiutare i motoristi a sviluppare i propri viaggi – e quindi incrementare la vendita di auto e di conseguenza l’acquisto di pneumatici – i fratelli Michelin idearono un volumetto per il viaggiatore: quali mappe, procedure per cambiare una ruota, stazioni di servizio e una lista d’indirizzi in cui mangiare e pernottare la notte.