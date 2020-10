Cantina Sampietrana: "Nuovi riconoscimenti, nonostante la stagione difficile"

Cantina Sampietrana conquista negli anni il cuore dell’Europa enriceve nuovi riconoscimenti, a conclusione di una stagione difficile. La storica cantina sorta nel 1952 a San Pietro Vernotico dal carattere tutto familiare da sempre produce il vino direttamente nel suo stabilimento vitivinicolo solo da uve provenienti dai vigneti dei propri soci, in gran parte “alberelli” pugliesi di oltre 50 anni, curati e coltivati con amore e dedizione nel rispetto assoluto dell’ambiente attuando per politica aziendale pratiche sostenibili nei vigneti, seguendo anche percorsi di difesa integrata o biologica nonché l’utilizzo di energie alternative in cantina.

La Cantina aveva già partecipato ad altre sessioni del Mundus Vini, concorso internazionale istituito 19 anni fa e annoverato tra i concorsi vinicoli più importanti del mondo sin dagli esordi, raggiungendo importanti traguardi quali la medaglia d’argento per ben 3 anni di seguito, con il Tre Filari Primitivo IGP Salento, un vino da uve Primitivo, oggi tra i più richiesti vitigni autoctoni del salento, referenza che rientra nella linea Premium della Cantina, e nasce da una selezione manuale delle uve , tra antichi filari ad Alberello coltivati da 50 anni. Un vino dal colore rosso rubino intenso, con sentori di confetture e frutti di bosco, vaniglia, dal sottofondo leggermente speziato. Il suo gusto elegante, caldo, morbido e pieno lo rende perfetto per occasioni speciali, abbinandosi bene a formaggi stagionati, carni alla griglia, brasati, guanciale di vitello, selvaggina e pietanze piccanti.

Gli oltre 12.000 vini presentati ogni anno mostrano l'importanza di questo concorso in Germania e in tutto il mondo. I vini italiani sono di nuovo i vincitori del concorso con un totale di 552 riconoscimenti, seguiti da Spagna (320 premi), Germania (282), Francia (112) e Portogallo (96).