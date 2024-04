Cimitero San Pietro, bidoni trasformati in discarica, "Non vengono svuotati da un mese"

SAN PIETRO VERNOTICO - "Buongiorno sono di San Pietro Vernotico e vorrei segnalare che è da un mese che al cimitero non viene portata via la spazzatura". Inizia così la segnalazione giunta alla redazione di questo giornale, di una cittadina di San Pietro, A.M. che frequenta regiolarmente il cimitero comunale. La donna precisa che la zona "ormai è diventata la discarica di tutti, chiunque si ferma e butta di tutto e fa schifo, dai muratori ai salumeri oltre ai fiori ormai deteriorati".

Proprio nelle stesse ore anche il consigliere di opposizione Michele Lariccia (Forza Italia) si era interessato della situazione pubblicando un video simile sulla propria pagina Facebook. Lariccia, già assessore e consigliere di maggioranza con la precedente amministrazione, chiede un incontro congiunto tra amministrazione comunale e la ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti per conto del Comune di San Pietro Vernotico. "Sono certo che l'amministrazione è a conoscenza di questa situazione, che è sotto gli occhi di tutti, ma questo non giustifica lo scempio. C'è un problema che va risolto, questo è abbastanza evidente. Il paese è sporco, qualcuno non sta facendo il proprio dovere e ci si deve sedere attorno a un tavolo per capire dove sta il corto circuito e trovare una soluzione. Ovviamente c'è anche un problema di incività e anche su questo si deve intervenire. Tra qualche settimana si aggiungerà anche la Marina di Campo Di Mare, cosa accadrà con il servizio di raccolta dei rifiuti? Il paese sarà ancora più sporco? Conosco bene le difficoltà che si incontrano nella gestione di questi servizi, ma credo che non si possa più ignorare una situazione del genere".

