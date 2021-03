Polpette con ripieno di caciotta al sugo di pomodoro giallo

Le polpette al sugo di domenica sono un must. Ma avete mai provato a cuocerle con quello di pomodoro giallo? Ecco una buona ricetta

Per il sugo: soffriggere una piccola cipolla rossa tagliata sottile con Olio Extravergine e polvere di origano, aggiungere la passata di pomodoro giallo e una tazza di acqua, far cuocere per 20 minuti, aggiustare di sale e peperoncino.

Per le polpette: in un'ampia terrina mettere 200 grammi di salsiccia, privata del budello, e 100 grammi di carne di vitello, unire 1 panino bagnato nel latte e ben strizzato, 2 uova, 50 grammi di parmigiano reggiano, 1 cucchiaio di prezzemolo e menta tritati, 1 spicchio di aglio tritato, sale e pepe.

Impastare con le mani fino ad ottenere un composto morbido ed omogeneo. Formare la polpetta sul palmo di una mano, ponendo al centro un pezzetto di caciotta con entrambe le mani dare alla polpetta la forma di una noce. Friggerle in abbondante olio di arachide e tuffarle nel sugo pronto, facendole cuocere qualche minuto. Lasciarle nella salsa per qualche ora.