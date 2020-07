Un secondo estivo veloce e gustoso, le frittelle di zucchine

Le frittelle di zucchine sono un secondo piatto estivo, molto semplice e veloce, da realizzare. Simili a delle polpette, ma senza l’aggiunta di pangrattato, con un impasto soffice a base di zucchine, l'ortaggio estivo più versatile. Una molto veloce da realizzare, perchè non serve pre-cuocere la zucchina prima, ma si usa “a crudo”. Ottime, anche, come aperitivo e buone sia calde che fredde.

Ingredienti: 3 uova, 2 zucchine medie a julienne, 100 grammi di parmiggiano grattuggiato, mezzo bicchiere di acqua, mezzo bicchiere di olio, aglio a piacere, sale, pepe, un pizzico di lievito in polvere per salati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Procedimento: per preparare le frittelle iniziate tagliando le zucchine a julienne, salarle e disporle in uno scolapasta per far perdere l'acqua di vegetazione in eccesso. Nel frattempo in una ciotola preparate la pastella, sbattendo insieme: l’acqua, l'olio, il lievito, le uova, il formaggio, sale e pepe e aglio. Dopo, aggiungere le zucchine, ma prima strizzatele bene con le mani, per eliminare l’acqua in eccesso. Mescolare bene il tutto. Friggere l’impasto delle frittelle a cucchiaiate, in olio bollente per qualche minuto.