Zeppole, gusto e tradizione per celebrare la "Festa del papà"

BRINDISI - Le zeppole sono le pietanze più indicate per celebrare il giorno di San Giuseppe, ovvero la festa del papà che ricorre ogni 19 marzo. Di seguito è proposta una ricetta semplice e veloce per chi ha intenzione di dedicarsi alla loro preparazione.

Ingredienti (crema pasticcera)

- 500 ml di latte

- un limone

- 60 grammi di farina

- 150 grammi di zucchero

- sale Q. B.

- due cucchiai di estratto di vaniglia

- due uova

Ingredienti (pasta)

- 250 ml di acqua

- 70 grammi di burro

- sale Q.B.

- 150 grammi di farina

- amarene sciroppate Q.B.

Procedimento

Crema pasticcera:

E' necessario prendere un pentolino per mettervi dentro il latte, conservato a temperatura ambiente. Per aromatizzare, è consigliabire grattuggiarvi dentro un po' di scorza di limone. Porre il recipiente sul fuoco, a fiamma bassa, finché non sfiorerà il bollore.

In una ciotola a parte inserire la farina, lo zucchero ed un pizzico di sale. Poi aggiungere l'estratto di vaniglia ed il tuorlo delle uova. Mescolare con la frusta e - dopo aver ottenuto un composto liscio, senza grumi - versare tutto nella pentola messa sul fornello. Lavorare l'impasto ottenuto con la frusta, fino a quando la crema non diventerà densa. Dopodiché togliere dal fornello e far raffreddare.

Pasta:

In un'altra pentola versare l'acqua a temperatura ambiente. Unire il burro, un pizzico di sale ed accendere il fuoco a fiamma bassa. Sfiorato il bollore, mettere la farina e mescolare fino all'assorbimento.

Successivamente, si dovrà trasferire tutto in una ciotola, dove andranno inserite - una alla volta - le uova, da lavorare con la frusta.

A questo punto, mettere l'impasto in un sac à poche con beccuccio a stella. Prendere una teglia da forno e realizzare sopra un giro doppio per ogni zeppola, il diametro deve essere di circa 5 cm. Cuocere in forno prima a 220 gradi per 15 minuti, e poi a 200 gradi per altri 15 minuti.

Al termine, si potrà inserire la crema pasticcera nella pasta delle zeppole, coronando ogni porzione sul vertice. Si potrà completare aggiungendo un'amarena sciroppata sulla punta.