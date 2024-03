Nuovo pontile per la cantieristica navale: "Può creare almeno 200 nuovi posti di lavoro"

BRINDISI – Se il progetto otterrà semaforo verde, potrebbe garantire almeno altri 200 posti di lavoro. Il Comune di Brindisi e l’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico meridionale sostengono un intervento proposto dal “Consorzio Cantieri riuniti del Mediterraneo” nell’ambito della cantieristica navale.

I massimi esponenti dei due enti (il sindaco Marchionna, il vice sindaco con delega all’Urbanistica, Massimiliano Oggiano, e il presidente dell’Authority, Ugo Patroni Griffi), si sono incontrati stamattina presso Palazzo di città, in presenza anche di Donato Di Palo, amministratore consorzio cantieri riuniti del mediterraneo.

L’intervento infrastrutturale è in linea con quanto previsto dal nuovo Piano Regolatore Portuale (Prp). Il progetto consiste nella realizzazione di un pontile per attracco navi di un’area di oltre 5mila metri quadri e la demolizione di una piattaforma per l’allargamento e il posizionamento Nuovo di un travel lift (paranco mobile per barche o gru marina, appositamente utilizzata per sollevare le navi dall'acqua e trasportarle intorno al molo o al molo).

L’intervento ha già scontato l’iter procedurale e amministrativo previsto ed è candidato per l’ottenimento di fondi rivenienti dal Pnrr.

“Ente portuale e Comune di Brindisi - si legge in una nota dell’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico meridionale - condividono e supporteranno l’investimento che, oltre a dare un nuovo rilevante slancio all’industria cantieristica locale, creerà almeno altri 200 nuovi posti di lavoro per l’insediamento brindisino”.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui