"Christmas Shopping Day", l'evento della Pro Loco per rilanciare il commercio

BRINDISI - L'associazione Pro Loco Brindisi nell'ambito delle attività finalizzate alla valorizzazione e alla promozione della città, rivolgendo particolare attenzione ai corsi principali del centro cittadino e con il chiaro obiettivo di favorire il rilancio del commercio di prossimità, ha il piacere di presentare l'evento denominato "Christmas Shopping Day".

L'evento si svolgerà sabato 23 dicembre, l’ultimo sabato di grande shopping prima del Santo Natale, a partire dalle ore 16:00 e sarà composto da una serie di iniziative che si articoleranno in centro interessando corso Umberto, corso Garibaldi e culmineranno con un grande spettacolo di musica live in piazza della Vittoria.

Si legge in un comunicato della Pro Loco: "Abbiamo immaginato una giornata con i corsi pieni di gente alla quale offrire una piacevole accoglienza prestata da un folto gruppo di artisti di strada e mascotte che porteranno un'esplosione di allegria e garantiranno un'atmosfera che sarà in grado di coinvolgere grandi e piccini".

Nella porzione pedonale di corso Umberto, ci sarà uno spettacolo di breakdance organizzato dai ragazzi della Street School - Hip Hop Academy che vedrà come protagonisti tutti gli allievi della prima scuola di Hip Hop e discipline urbane del territorio. Per chi volesse saperne di più sulla città poi, assieme ai professionisti del Centro Guide Turistiche Brindisi, la Pro Loco ha predisposto un inedito tour guidato per gruppi (ore 17:00 e ore 19:00), per scoprire le meraviglie che si nascondono all'interno del Nuovo Teatro Verdi (foyer, camerini, palcoscenico), degli scavi dell'area archeologica di San Pietro degli Schiavoni e di Palazzo Nervegna.

In serata, dopo la chiusura dei negozi, la giornata si concluderà in centro, in piazza della Vittoria, per lo spettacolo della band Vega80, che proporrà una ricchissima scaletta di brani per ripercorrere la storia della musica anni '80.

Per ulteriori informazioni e per la prenotazione del tour guidato, è possibile scrivere a prolocobr@libero.it oppure contattare il numero 333 2854793 o seguire la pagina facebook Pro Loco Brindisi.

La nota della Pro Loco si chiude con queste parole: "Nel ringraziare l'Amministrazione Comunale e il Distretto Urbano del Commercio Brundisium per averci dato la possibilità di realizzare l’evento e sicuri del fatto che la cittadinanza garantirà una grande risposta in termini di presenze, non ci resta che dare appuntamento a tutti a questo sabato in cento, non mancate!".