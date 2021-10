Sicurezza sul lavoro, Ance: "Pronti a collaborazione fattiva con lo Spesal"

BRINDISI - Prosegue il ciclo di incontri conoscitivi del presidente di Ance Brindisi, Angelo Contessa che, già nel suo programma elettorale aveva evidenziato l’importanza di aprire una nuova stagione di dialogo con tutti gli stakeholder locali. Obiettivo del numero uno dei Costruttori Edili brindisini, infatti, è quello di avviare una collaborazione fattiva orientata alla crescita e allo sviluppo del territorio. E proprio con queste premesse si è svolto l’incontro con il nuovo Direttore dello Spesal, il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro, Nicola Dipalma.

Nel corso della riunione, che ha avuto un taglio particolarmente operativo, si è discusso della possibilità di implementare un sistema di monitoraggio e di confronto tra Enti, basato sullo scambio di informazioni, dati e notifiche preliminari, finalizzato a contrastare lavoro nero dumping. I fenomeni di elusione contrattuale, infatti, minano gravemente le garanzie di sicurezza e tutela per i lavoratori e per le imprese, oltre a distorcere l’equilibrio del mercato. L’ ipotesi di lavoro si inserisce nel percorso tracciato con l’approvazione del Protocollo d’intesa unitario sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, promosso dalla Prefettura di Brindisi e che, all’interno dell’allegato dedicato al settore edile, prevede già l’attivazione di un apposito scambio di informazioni circa il rilascio dei titoli abilitativi (compresa l’edilizia libera), allegando il Durc e la dichiarazione dell’organico medio annuo.

In tal senso l’Ance può avvalersi del supporto operativo degli enti bilaterali – quindi in piena sinergia con le organizzazioni sindacali - e, in particolare, della Cassa Edile. Durante l’incontro, inoltre, è stata più volte evidenziata la necessità di divulgare la cultura della sicurezza, partendo dalle scuole di primo grado, dai bambini, con l’auspicio che un domani, quando saranno adulti e si affacceranno al mondo del lavoro, faranno tesoro degli insegnamenti ricevuti.

“Ho riscontrato ampia disponibilità da parte del Direttore Dipalma – ha dichiarato il Presidente Contessa a margine della riunione – e sono sempre più convinto che l’interlocuzione e la collaborazione tra i vari attori del territorio possa davvero rappresentare l’uovo di Colombo per contrastare l’illegalità e favorire la tutela dei lavoratori e delle imprese sane”.