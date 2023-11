"Virtuosità e retro-portualità": l'azienda Scandiuzzi presenta i suoi progetti alla città

BRINDISI - Il prossimo 27 novembre alle ore 10.00 presso l’area portuale Scandiuzzi, situata a Costa Morena Est, si terrà l’evento “Virtuosità e Retro-portualità Brindisina” dove si parlerà delle attività sviluppate nel porto di Brindisi con la sinergia della retroportualità, rese possibili dalle infrastrutture presenti.

Sarà l’occasione per i vertici della Scandiuzzi Steel Constructions Spa di illustrare alle autorità locali e a tutti i partecipanti le opere presenti in fase di completamento e che a breve saranno imbarcate per le destinazioni finali.

Si avrà modo inoltre di presentare alla città i futuri progetti dell’azienda che da anni opera a Brindisi creando opportunità di lavoro e crescita professionale tra le tante maestranze coinvolte. Un lavoro continuo e costante reso possibile proprio con l’aiuto di istituzioni, enti preposti ed aziende locali.