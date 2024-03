Crisi industriale: "Servono soluzioni straordinarie, sia coinvolta anche la premier Meloni"

BRINDISI - Anche i sindacati Cisal, Confsal, Confial e Ugl chiedono la convocazione di un tavolo tecnico prefettizio sulla crisi industriale e occupazionale che sta attraversando il territorio brindisino, “con le annunciate chiusure di siti storici nel settore della chimica – si legge in una nota congiunta - farmaceutica, settore energetico ed in quello aeronautico, a cui si aggiungono tutti i lavoratori dell’indotto dei comparti richiamati in precedenza”.

I sindacati hanno indirizzato una lettera al prefetto, al presidente della Provincia, al sindaco di Brindisi, agli assessorati regionali allo Sviluppo economico e al Lavoro e alla Task force occupazione.

“Sono a rischio di perdita – denunciano - occupazionale migliaia di lavoratori con conseguenze negative sulle famigli”. I sindacati chiedono una convocazione di tutte le associazioni datoriali e dei lavoratori, "assieme alle Istituzioni, in modo da coinvolgere i ministeri competenti, e la stessa presidente del consiglio Giorgia Meloni, al fine di trovare soluzioni straordinarie che possano adottare misure ed interventi a sostegno di una crisi dell’intero settore Industriale, la più grave nell’ultimo ventennio”.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui.