Covid, oltre 50mila attualmente positivi in Puglia: continua l'aumento dei ricoveri

Sono 5.581 i nuovi casi di positivi al Covid-19 scoperti in Puglia nelle ultime 24 ore, 36.031 i test eseguiti, 5 i decessi. Il più alto numero dei nuovi casi si registra nella Asl di Bari: sono 1681. A seguire Lecce con 1265, poi Taranto con 761, Foggia con 738, Bat con 526, Brindisi 514. I residenti fuori regione sono 84 e appartenenti a provincia in definizione 12.

I ricoveri

Le persone attualmente positive sono 50.664, di queste 408 sono ricoverate in area non critica (ieri erano 384, il 5 gennaio 364) e 34 in Terapia intensiva (ieri erano 38, il 5 gennaio 38).

Dati complessivi

Fino a questo momento in Puglia hanno contratto il covid 339.499 persone, i tamponi eseguiti sono 6.154.353, le persone guarite 281.829 e quelle decedute 7.006. Casi totali per provincia: Bari 120.573, Bat 34.129, Brindisi 29.536, Foggia 57.949, Lecce 45.696, Taranto 48.720. Residenti fuori regione 2.193, provincia in definizione 703.