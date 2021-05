Vaccini: al ritmo di 3mila dosi al giorno in provincia di Brindisi

BRINDISI - Proseguono le vaccinazioni nella Asl di Brindisi: ieri sono state 3.000 le somministrazioni e altrettante sono in programma oggi, tra cui le seconde dosi per operatori scolastici e forze dell'ordine. Anche a Brindisi le vaccinazioni sono aperte ai non residenti e al personale degli enti internazionali. La prenotazione deve essere effettuata tramite il Cup e deve avvenire con la compilazione di un modulo di autocertificazione.

L'Ordine dei farmacisti di Brindisi, invece, ha organizzato un corso dedicato alla formazione del farmacista vaccinatore. In collaborazione con la Asl sono stati approfonditi temi cruciali per la somministrazione in sicurezza del vaccino: la gestione di eventuali reazioni avverse dopo l'inoculazione, il consenso informato e il triage pre vaccinale. Le giornate di formazione hanno riscosso grande interesse tra i farmacisti della provincia di Brindisi, che sono pronti a contribuire alla campagna vaccinale.