Crescita vertiginosa dei contagi in città. Rossi: "Al vaglio ulteriori restrizioni"

BRINDISI – Fino a ieri i casi positivi erano 190. Oggi sono ben 255. Nella città di Brindisi la situazione del Covid è fuori controllo. I nuovi dati sono stati forniti nella tarda mattinata di oggi (venerdì 6 novembre) dal sindaco Riccardo Rossi, il quale parla di “un rapido aumento della curva dei contagi”.

“Infatti siamo passati da circa 10/12 casi al giorno – afferma il primo cittadino in un post pubblicato sul suo profilo Facebook - ai 31 casi del 4 novembre e 22 del 5 novembre portando, ad oggi, il totale dei positivi in città a 255”. “Questi numeri ci fanno capire che siamo in una fase notevolmente complessa - prosegue il sindaco - e ci impongono una riflessione, stiamo valutando provvedimenti più restrittivi rispetto a quanto previsto dall'ultimo Dpcm. Inoltre il controllo delle forze dell'ordine in città sarà incrementato per il rispetto delle regole. Il senso di responsabilità deve accompagnare ancora di più la nostra quotidianità”.