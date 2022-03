Covid, Puglia: in un giorno più di 8mila nuovi casi e altri nove decessi

Nonostante la graduale risalita dei contagi e degli attuali positivi, nei reparti continuano a liberarsi posti letto. Questa la situazione fotografata dal bollettino epidemiologico diramato oggi (martedì 15 marzo) dalla Regione Puglia. In un giorno si sono registrati 8.211 nuovi contagi, a fronte di 36.618 test giornalieri. Altre 9 persone, purtroppo, hanno perso la vita.

I nuovi casi sono così distribuiti: provincia di Bari, 2.237; provincia di Bat, 598; provincia di Brindisi, 699; provincia di Foggia, 1.002; provincia di Lecce, 2.559; provincia di Taranto, 1.030; residenti fuori regione, 64; provincia in definizione: 22.

Negli ospedali sembra inarrestabile il calo di ricoverati. Le persone attualmente in area non critica attualmente sono 549: 15 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva, invece, si sale da 26 27 ricoveri nell’arco di un giorno. Fra l’ospedale Perrino di Brindisi e quello di Ostuni sono complessivamente ricoverate 34 persone. Al Perrino se ne trovano 13: 1 in Malattie infettive; una in Pneumologia. L’area mista/pediatria ospita 6 pazienti. A Ostuni sono ricoverate 6 persone in Pneumologia e 15 in Medicina interna. I post Covid di Mesagne, Cisternino e Ceglie Messapica ospitano rispettivamente 7, 7 e 5 pazienti.

Il numero di attuali positivi in un giorno cresce di oltre 3mila unità, per un totale di 84.537. Dall’inizio della pandemia sono stati rilevati 798.870 casi totali, a fronte di 9.132.502 test eseguiti. Sono 706.512 le persone guarite; 7.821 quelle decedute.