Covid, Puglia: contagi e ricoveri in calo, ma altri 16 decessi

In calo sia i nuovi casi di positività al Covid che i ricoveri in Puglia. La fase più acuta dell’ultima ondata pandemica sembra ormai alle spalle, stando al bollettino epidemiologico diramato oggi (giovedì 31 marzo) dalla Regione. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 7.129 nuovi contagi: più o meno gli stessi di ieri, ma a fronte di un minor numero di tamponi. Sono infatti 36.781 i test processati fra ieri e oggi, rispetto agli oltre 41mila di ieri. Negativo il dato dei decessi. Altre 16 persone, infatti, hanno perso la vita.

I nuovi casi sono così distribuiti: provincia di Bari, 2.340; provincia di Bat, 510; provincia di Brindisi, 680; provincia di Foggia, 844; provincia di Lecce, 1.838; provincia di Taranto, 838; residenti fuori regione, 56; provincia in definizione, 23.

I ricoveri

Negli ospedali la situazione è in miglioramento In un giorno i ricoveri in area non critica sono infatti diminuiti di 14 unità, per un totale di 14 persone attualmente ricoverate. In terapia intensiva si sale invece da 36 a 38 persone ricoverate. Fra l’ospedale Perrino di Brindisi e quello di Ostuni sono in tutto 49 le persone nei reparti Covid. Al Perrino ci sono 19 pazienti in Malattie infettive e 3 in terapia intensiva. L’ospedale di Ostuni ospita attualmente 9 pazienti in Pneumologia e 18 in Medicina interna. I post Covid di Ceglie Messapica, Mesagne e Cisternino ospitano rispettivamente 9, 7 e 4 persone.

I dati complessivi

Il numero di attuali positivi sale di circa mille unità, per un totale di 118.596. Dall’inizio della pandemia si sono registrati 917.826 casi totali, a fronte di 9.734.120 test eseguiti. Sono 791.265 le persone guarite; 7.965 quelle decedute.