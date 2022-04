Covid, Puglia: stabili contagi e ricoveri, altri 9 decessi in un giorno

Stabile la curva dei contagi da Covid 19 in Puglia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 5.352 nuovi casi, a fronte di 32.299 tamponi effettuati. Si tratta di dati in linea con quelli di ieri (giovedì 7 aprile). Il monitoraggio viene effettuato, come di consueto, tramite il bollettino epidemiologico diramato dalla Regione. In un giorno si sono registrati altri 9 decessi.

I nuovi contagi sono così distribuiti: provincia di Bari, 1.842; provincia di Bat, 405; provincia di Brindisi, 556; provincia di Foggia, 660; provincia di Lecce, 1.074; provincia di Taranto, 770; residenti fuori regione, 36; provincia in definizione, 9.

La situazione dei ricoveri

Stazionaria la situazione anche sul fronte dei ricoveri. Nelle ultime 24 ore il si è liberato un solo posto letto in area non critica, per un totale di 679 persone attualmente ricoverate. In terapia intensiva si passa invece da 35 a 38 ricoveri. Fra l’ospedale Perrino di Brindisi e quello di Ostuni sono ricoverate 51 persone. Al Perrino si trovano 17 pazienti in Malattie infettive e 4 in Terapia Intensiva. In Area mista si trovano 8 persone. A Ostuni si trovano invece 16 pazienti in Medicina interna e 14 in Pneumologia. I post Covid di Mesagne, Ceglie Messapica e Cisternino si trovano rispettivamente 11, 7 e 9 pazienti.

I dati complessivi

Il numero di attuali positivi cala di circa mille unità, per un totale di 111.314. Dall’inizio della pandemia si sono registrati 964.124 casi totali, a fronte di 9.996.965 test eseguiti. Sono 844.756 le persone guarite; 8.054 quelle decedute.