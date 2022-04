Covid, primo giorno fuori dallo stato di emergenza: quasi 7mila nuovi casi e 9 decessi

Cessa lo stato di emergenza per la pandemia da Covid-19 ma i numeri dei contagi non accennano a calare: nelle ultime 24 ore sono stati scoperti altri 6.872 nuovi casi, sono 34.592, invece, i test eseguiti e 9 i decessi. Il più alto numero di nuovi casi si registra nel Barese con 2.233, a seguire Lecce con 1.595, poi Foggia con 914, Taranto con 849, Brindisi con 723, Bat con 499. Residenti fuori regione 44, Provincia in definizione 15

Le persone attualmente positive sono 118.860, di queste 679 sono ricoverate in area non critica e 38 Terapia intensiva. Il reparto di Malattie infettive dell'ospedale Perrino di Brindisi è ancora quasi saturo: su 20 posti letto disponibili ne sono occupati 19. In Terapia intensiva ci sono 5 pazienti positivi e sono 28 i posti a disposizione. In Area mista 11 su 20. Il reparto di Pneumologia di Ostuni ospita 16 pazienti Covid, Medicina Interna 18. Il Post Covid di Cisternino 5, quelli di Ceglie e Mesagne 8.



Dati complessivi

I casi totali sono 924.698, i test eseguiti 9.768.712, le persone guarite 797.864, 6599 in piùà rispetto a ieri, le persone decedute 7.974. Casi totali per provincia: Bari 299.767, Bat 86.110, Brindisi 84.775, Foggia 139.318, Lecce 183.626, Taranto 121.504. Residenti fuori regione 6.625. Provincia in definizione: 2.973