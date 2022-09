Covid, in Puglia 684 nuovi casi e cinque decessi: rallentano i ricoveri

Oggi (sabato 17 settembre 2022) in Puglia si registrano altri 684 di positività al Covid su 8.041 test eseguiti nelle ultime 24 ore, come da bollettino regionale. I decessi sono stati cinque. I nuovi casi sono così distribuiti nelle province: Bari 242, Bat 36, Brindisi 59, Foggia 74, Lecce 154, Taranto 106; 11 residenti in altre province e 2 quelle in via di definizione. Delle 10.468 persone attualmente positive 116 sono ricoverate in area non critica (ieri 126) e 10 in terapia intensiva (ieri 8). Nel Brindisino sono solo 15 le persone ricoverate tra glo ospedali di Brindisi ed Ostuni. Quattro nel post Covid di Mesagne.