Campagna vaccinale: allestiti centri a Cellino San Marco e Ostuni

Nel centro diurno per anziani sito in via Europa e nel palazzetto dello Sport

Attivati due nuovi centri vaccinali in provincia di Brindisi: uno a Cellino San Marco, e uno a Ostuni.

A Cellino è stato allestito nel centro diurno per anziani sito in via Europa, completamente rimesso a nuovo.“Ci auguriamo di uscire quanto prima da questa situazione emergenziale, sono convinto che la mia comunità saprà sfruttare questa importante occasione - commenta il sindaco Salvatore De Luca - “Si garantiranno le fasce più deboli, la popolazione anziana e tutti coloro che hanno difficoltà a spostarsi verso altri paesi. Colgo l'occasione per ringraziare, i medici, gli infermieri, tutto il personale sanitario e il direttore generale dell’asp, nella persona del dottore Pasqualone. Un ringraziamento particolare alla polizia locale, i dipendenti comunali e la ditta Omnia Service e al Gruppo Comunale di Protezione Civile.”

A Ostuni, invece, il centro vaccinale è stato allestito nel palazzetto dello Sport.

“La campagna vaccinale e gli allestimenti proseguono nonostante i ritardi nelle somministrazioni. Intanto la prossima settimana saranno allestiti anche i centri di Carovigno, Cisternino, Erchie e San Michele salentino, portando il numero complessivo a 23: ogni Comune avrà dunque un centro vaccinale, tranne Brindisi che per numero di abitanti ne conta ben tre.Sarebbe buona cosa stabilire una volta per tutte l’apertura almeno h12 di 10 hub in provincia e h24 di quello più grande. Solo così potremo vincere la battaglia nel più breve tempo possibile”. Commenta, invece, il presidente della Commissione regionale Bilancio e Programmazione Fabiano Amati.