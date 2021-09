Covid, anche a Brindisi le terze dosi. E c'è un incremento delle prenotazioni

Al PalaVinci sono stati vaccinati i pazienti trapiantati di rene e i dializzati peritoneali. Mercoledì 22 settembre in programma le vaccinazioni per i pazienti oncologici

BRINDISI - Al via anche a Brindisi le terze dosi per i pazienti immunocompromessi. Questa mattina (lunedì 20 settembre) al PalaVinci sono stati vaccinati i pazienti trapiantati di rene e i dializzati peritoneali. Mercoledì 22 settembre, sempre al PalaVinci, in programma le vaccinazioni per i pazienti oncologici, mentre il 26 settembre, nello stesso centro, un nuovo appuntamento con i pazienti nefropatici.

"Le vaccinazioni - spiega Stefano Termite, direttore del Dipartimento di prevenzione della Asl - sono organizzate dalle reti di patologia e programmate negli hub per avere spazi adeguati. Un elemento importante osservato in questi giorni è che grazie all'introduzione del Green pass in ambito lavorativo abbiamo registrato un certo incremento delle prenotazioni. Venerdì scorso abbiamo avuto circa 160 prenotazioni in più e nel fine settimana 300 prenotazioni per la prima dose. Assistiamo a un rinnovato interesse per la prima dose o per completare il ciclo vaccinale".

"Per l'inizio dell'anno scolastico - prosegue Termite - puntiamo sulla sicurezza: su indicazione del ministero della Salute e della Regione Puglia stiamo mettendo in campo diverse iniziative e pensiamo anche a quegli alunni delle primarie e secondarie di primo grado che per età non si possono vaccinare. Stiamo predisponendo un monitoraggio a campione per alcune classi attraverso test salivari con tecnologia molecolare, e quindi ad alta sensibilità e specificità, per individuare eventuali casi positivi e adottare soluzioni per evitare il contagio".

In collaborazione con la sezione di Brindisi dell'Ufficio scolastico regionale la Asl ha selezionato nel capoluogo l'istituto comprensivo Santa Chiara, con la scuola primaria Don Lorenzo Milani e la scuola secondaria di primo grado Pacuvio, l'istituto comprensivo Milizia a Oria e l'Istituto Comprensivo Galilei e la scuola Pascoli a Fasano.